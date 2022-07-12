شكرا لقرائتكم خبر 500 كادر أمن مدني يساهمون في خدمة الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 كادر أمن مدني لمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام ومبنى الرئاسة ومرافقها الخارجية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز الحارثي أن الوكالة تقوم بعدد من المهام من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم من عقبات، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.

وبين أن الرئاسة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطوافة، وعدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز والمشاركة في ترتيبها وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات ‏والتعقيم المستمر.