شكرا لقرائتكم خبر مراكز الطوارئ خالية من الحالات الحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن معظم الحالات التي تعاملت معها مراكز الطوارئ بالمشاعر المقدسة خلال أيام التشريق كانت حالات باردة، فيما نقلت حالات محدودة عبر النقل الإسعافي للمستشفيات لاستكمال متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.

وقدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والإسعافية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق في منشأة الجمرات من خلال 16 مركزا مجهزا للطوارئ تتوزع في مواقع مختلفة من أبراج المنشأة، ويعمل بها أكثر من 138 كادرا مؤهلا من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.

يشار إلى أن مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات جهزتها الصحة بأحدث الأجهزة الطبية، ويتوفر بها 120 سريرا، فيما تم دعمها بمراوح التبريد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.