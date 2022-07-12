مراكز الطوارئ خالية من الحالات الحرجة

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وقدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والإسعافية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق في منشأة الجمرات من خلال 16 مركزا مجهزا للطوارئ تتوزع في مواقع مختلفة من أبراج المنشأة، ويعمل بها أكثر من 138 كادرا مؤهلا من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.يشار إلى أن مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات جهزتها الصحة بأحدث الأجهزة الطبية، ويتوفر بها 120 سريرا، فيما تم دعمها بمراوح التبريد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
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