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مراكز الطوارئ خالية من الحالات الحرجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن معظم الحالات التي تعاملت معها مراكز الطوارئ بالمشاعر المقدسة خلال أيام التشريق كانت حالات باردة، فيما نقلت حالات محدودة عبر النقل الإسعافي للمستشفيات لاستكمال متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.

وقدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والإسعافية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق في منشأة الجمرات من خلال 16 مركزا مجهزا للطوارئ تتوزع في مواقع مختلفة من أبراج المنشأة، ويعمل بها أكثر من 138 كادرا مؤهلا من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.

يشار إلى أن مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات جهزتها الصحة بأحدث الأجهزة الطبية، ويتوفر بها 120 سريرا، فيما تم دعمها بمراوح التبريد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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