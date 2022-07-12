رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بـ20 مغذيا بالمسجد الحرام

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وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر أنه وزعت 250 ألف عبوة من ماء زمزم، وُفرت في مواقع المسجد الحرام وساحاته كافة، وفي صحن المطاف، كما جرى تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من 25 ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات 800 ألف لتر.وأكد أن مختصي إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة أتموا بنجاح تفويج الحجيج لأداء الطواف، ابتداء من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، وأن جموع الحجيج من المتعجلين توافدوا إلى المسجد الحرام دون حدوث أي معوقات، حيث شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في الدخول.
إلى ذلك وزعت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية 50 ألف مظلة على الحجاج المتعجلين والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس.
جهود إضافية في المسجد الحرام:
- تكثيف الفرق التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن.
- تقديم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- متابعة تطبيق كل الخطط على أرض الواقع.
- التنسيق المشترك مع مختلف الجهات.
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