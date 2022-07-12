شكرا لقرائتكم خبر رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بـ20 مغذيا بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى الشبكة الكهربائية بواسطة التغذية من خمس محطات كهربائية بنحو 20 مغذيا كهربائيا من الجهد المتوسط موزعة بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال ثلاث محطات رئيسة، و13 محطة فرعية تحتوي على 40 محولا كهربائيا خافض الجهد، وتغذية 1500 لوحة كهربائية تسهم في رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر أنه وزعت 250 ألف عبوة من ماء زمزم، وُفرت في مواقع المسجد الحرام وساحاته كافة، وفي صحن المطاف، كما جرى تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من 25 ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات 800 ألف لتر.

وأكد أن مختصي إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة أتموا بنجاح تفويج الحجيج لأداء الطواف، ابتداء من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، وأن جموع الحجيج من المتعجلين توافدوا إلى المسجد الحرام دون حدوث أي معوقات، حيث شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في الدخول.

إلى ذلك وزعت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية 50 ألف مظلة على الحجاج المتعجلين والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس.

جهود إضافية في المسجد الحرام:

