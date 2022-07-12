شكرا لقرائتكم خبر المتطوعات.. جنود معلومة داخل الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
377 عدد الكوادر لخدمة قاصدات المصليات النسائية14اللغات المترجمة
141عدد المتطوعات
10عدد الجهات التطوعية
3200عدد عبوات زمزم الموزعة
400 عدد الكتيبات الموزعة
6عدد اللغات الترحيبية
أول أيام التشريق
14خدمة الكترونية تعليمية
12عدد الخدمات التعليمية
1307عدد المصاحف الموزعة
1200عدد الكتب الموزعة
5439عدد اللوازم الشخصية
96 عملية تنظيف وتطهير
ثاني أيام التشريق
30 عدد الحلقات المقدمة
10عدد الجهات التطوعية
141 عدد المتطوعات
6 عدد اللغات التوديعية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.