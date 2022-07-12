المتطوعات.. جنود معلومة داخل الحرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوم عيد الأضحى 377 عدد الكوادر لخدمة قاصدات المصليات النسائية 14اللغات المترجمة 14اللغات المترجمة 141عدد المتطوعات 10عدد الجهات التطوعية 3200عدد عبوات زمزم الموزعة 400 عدد الكتيبات الموزعة 6عدد اللغات الترحيبية أول أيام التشريق 14خدمة الكترونية تعليمية 12عدد الخدمات التعليمية 1307عدد المصاحف الموزعة 1200عدد الكتب الموزعة 5439عدد اللوازم الشخصية 96 عملية تنظيف وتطهير ثاني أيام التشريق 30 عدد الحلقات المقدمة 10عدد الجهات التطوعية 141 عدد المتطوعات 6 عدد اللغات التوديعية

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