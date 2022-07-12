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المتطوعات.. جنود معلومة داخل الحرم

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- بواسطة أيمن الوشواش - يوم عيد الأضحى

377 عدد الكوادر لخدمة قاصدات المصليات النسائية

14اللغات المترجمة

141عدد المتطوعات

10عدد الجهات التطوعية

3200عدد عبوات زمزم الموزعة

400 عدد الكتيبات الموزعة

6عدد اللغات الترحيبية

أول أيام التشريق

14خدمة الكترونية تعليمية

12عدد الخدمات التعليمية

1307عدد المصاحف الموزعة

1200عدد الكتب الموزعة

5439عدد اللوازم الشخصية

96 عملية تنظيف وتطهير

ثاني أيام التشريق

30 عدد الحلقات المقدمة

10عدد الجهات التطوعية

141 عدد المتطوعات

6 عدد اللغات التوديعية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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