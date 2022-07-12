طريق الحجاج للحصول على الخدمة الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للرعاية الطارئة توجه مباشرة للطوارئ في أقرب مستشفى للرعاية غير الطارئة توجه لأقرب مركز صحي بالمشاعر لحالة طارئة اتصل على 911 لاستشارة طبية اتصل على 937 استخدم تطبيق صحتي مهام 937 • البحث عن المنومين والمفقودين • استقبال المكالمات بـ5 لغات • الشكاوى ومتابعة الحالة الصحية • معالجة البلاغات العاجلة • استشارات طبية عن طريق الهاتف مركز 937 4 اتصالات كل دقيقة 18,316 مكالمة واردة 9153 مكالمة تخص موسم الحج 5828 استفسارا عن خدمات صحية 1867استشارة طبية 1180 بلاغا 283 خدمة مفقود

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