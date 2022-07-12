رسائل نصية من “الجوازات” تفاجيء العاملين بالقطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تلقى عدد من العاملين في القطاع الخاص، رسائل نصية من المديرية العامة للجوازات تفيد بتغيير المهنة الخاصة بهم، ما دفعهم للاستعلام عن المهن المستحدثة عقب وصول تلك الرسائل.
وجاء ذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات بتحديث الأنظمة، عبر استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين في القطاع، وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، بحسب عكاظ.
وشمل التصحيح العديد من المهن، من بينها: طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، وعامل عادي، واشترطت وضعها بمهن متخصصة.
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