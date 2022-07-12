“عبدالله الطبية” تنصح الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأجهزة التكييف عند التعرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية عدة نصائح وإرشادات عامة للحجاج، للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت المدينة، أنه للوقاية والحد من انتشار أمراض الجهاز التنفسي، يجب عدم التعرض المباشر لأجهزة التكييف عند التعرق.

وأوصت الحجاج بعدم شرب الماء المثلج أو شديد البرودة، حيث قد يحفز ذلك الإصابة ببعض مشكلات وأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلة البرد، والتهاب الحلق.