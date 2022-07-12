محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجابت وزارة الحج والعمرة، على استفسار بشأن موعد فتح العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج لهذا العام 1443 هـ.
وتلقت الوزارة سؤالا من مواطن قال فيه :”هل تم الانتهاء من موسم الحج أقدر أروح بكرة عمره آن شاء الله”.
وأفادت الوزارة، أنه تسهيلاً لضيوف الرحمن وتخفيفاً عليهم، وحفاظاً على سلامتهم، سيستمر أداء العمرة فقط للحجّاج حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من ذي الحجة 1443هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانتهاء من الحج .. تعرف على موعد السماح بأداء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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