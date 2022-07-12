شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب روي فيتوريا مع منتخب مصر بعد الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجارى عن تعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا مديرًا فنيًا للمنتخب المصري خلفًا للمدرب إيهاب جلال.

تعرف على راتب روي فيتوريا

روي فيتوريا

وأكد مصدر داخل الإتحاد المصري لكرة القدم أن المدرب سوف يتفاضي 2 مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الجهاز المعاون، كما سيتولى القيادة الفنية للفراعنة لمدة 4 مواسم حتى عام 2026.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي سوف يتواجد في القاهرة رفقة 4 مساعدين بعد الموافقة على تدريب منتخب مصر.

وأتم المصدر إلى أن الإتحاد المصري كان في مفاوضات متقدمة رفقة المدرب البرتغالي روي فيتوريا حتى وصلت إلى النهاية رفقة حازم إمام المكلف باختيار المدير الفني الجديد.

وأستدرك إلى أن هناك بعض البنود لم يتم الاتفاق عليها ولكن فيتوريا ابدي الموافقة النهائية على تدريب الفراعنة.

إقالة إيهاب جلال

وكان المنتخب المصري قد أعلن في وقت سابق عن إقالة المدرب إيهاب جلال بعد ان قاد الفراعنة لثلاثة مباريات فقط، وخسر على يد كلًا من إثيوبيا وكوريا الجنوبية وحقق فوز وحيد على غينيا بهدف دون رد.

من هو روي فيتوريا