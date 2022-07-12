شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.