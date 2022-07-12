شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد.. بهجة مستمرة تنثرها براءة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل المحتفلون بالعيد التوافد على الواجهات البحرية والمتنزهات بالمنطقة الشرقية، للاستمتاع بالأجواء الممتعة والهواء الطلق.

ورصدت عدسة ”الخليج 365”، في اليوم الثالث لعيد الأضحى، تواجد كبار السن وتبادلهم الأحاديث الودية في أجواء من الحب والألفة، فيما افترشت العائلات المسطحات الخضراء، وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بمشاهدة الأوز وبالألعاب والمراجيح التي جهّزت بالواجهة البحرية، والتي تمت صيانتها وتعقيمها منذ وقت مبكر حرصًا على سلامتهم وإدخال الفرح والسرور عليهم بهذه المناسبة السعيدة.