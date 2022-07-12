شكرا لقرائتكم خبر عن «مسلخ الخبر».. تنظيم غائب وتأخير في تسليم الذبائح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكا عدد من أهالي الخبر زحام المضحين في المسلخ، خلال عيد الأضحى المبارك، وسوء حالة النظافة، إضافةً إلى افتقاره للتنظيم المطلوب، مطالبين بضرورة وجود حجز إلكتروني، وتطوير مبنى المسلخ؛ ليستطيع أصحاب الذبائح رؤية أضاحيهم.

تأخير الذبائح

وقال «عبداللطيف المقرن»: إن موظفي المسلخ يستقبلون المضحين بشكل جيد، ويعملون على ترتيب استلام الأرقام، إلا أنه من الصعب عليهم التحكم في تأخير الذبائح؛ نظرًا لعدم معرفتهم بالوقت المحدد لإنجاز عملية تسليم الذبائح، مطالبًا بتخصيص مكان «البوفيه» السابق؛ لخدمة أصحاب الأضاحي.

انطباع جيد

وبيّن «سعيد الخثعمي» أنه ذبح أضحية هذا العام في مسلخ الخبر، لأول مرة، وأن انطباعه عن عملية الذبح بالمسلخ جيد، مقارنةً ببعض المناطق، مشيرًا إلى حسن الاستقبال والتنظيم، وتمنى ألا يكون هناك تأخير على المضحين في استلام الذبائح.

تسليم وتسلم

وبيّن «محمد المقرن» أن مسلخ الخبر منظّم، وأن العمالة تجتهد وتسعى لسرعة إنجاز الذبائح، مطالبًا بضرورة تطوير قسم التسليم والاستلام؛ ليكون تسليم الذبائح بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.

وأشار إلى عدم وجود تنسيق بين المسلخ، والمضحين، وأن المضحي عليه توصيل ذبيحته إلى المسلخ، عبر شخص من الخارج، مشيدًا بوجود صالة الانتظار المكيفة.

رؤية الذبائح

وأبدى استياءه من عدم قدرة المضحين على مشاهدة عملية «سلخ» الذبائح، مؤكدًا ضرورة تجهيز المسلخ بطريقة أفضل؛ ليستطيع كل شخص رؤية ذبيحته، ويطمئن على توافر اشتراطات النظافة والتعقيم، إضافةً إلى ضرورة تكييف المسلخ بالكامل، خاصةً أن العمالة تعمل في درجة حرارة مرتفعة.

رائحة كريهة

وذكر المواطن «علي عايض» أن مسلخ الخبر يفتقر إلى خدمات عديدة، من ضمنها عملية التنظيم، وبُعد المسافة بين المسلخ ومكان توقف السيارات، بالإضافة إلى عدم نظافة الساحة، ووجود مياه تفوح منها رائحة كريهة.

عشوائية التنظيم

ولفت إلى تزاحم المضحين داخل المسلخ، وافتقار عملية السلخ للتنظيم، واصفًا إياها بـ«العشوائية»، إضافةً إلى سوء حالة النظافة، وأكد ضرورة تفريغ النفايات بشكل دوري؛ لمنع وجود الحشرات، والروائح الكريهة بالمسلخ.

تطوير بطيء

وأشار المواطن «سعيد بن سعد» إلى أن عملية التطوير في مسلخ الخبر بطيئة للغاية، وأن التنظيم ضعيف، إضافةً إلى التأخر في تسليم الذبائح، موضحًا أن أبرز مشكلات المسلخ هي عدم النظافة، والزحام، وغياب التنظيم، وانتشار الروائح الكريهة؛ نظرًا لتراكم تجمع جلود الذبائح.

حجز إلكتروني

وعن حلول الزحام الكبير خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قال: لا بدّ من توفير الحجز الإلكتروني؛ لتكون الخدمة أفضل، وإيجاد حل لمشكلة بُعد مكان تسليم الذبائح، عن أماكن اصطفاف السيارات، الأمر الذي يعرّض الذبائح للفساد، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

لوحات تحذيرية

من ناحيتها، أكدت بلدية الخبر، عدم وجود أي نقاط للذبح العشوائي هذا العام، وذلك بجهود وتكاتف البلدية والجهات الأمنية، وارتفاع الوعي لدى المضحين، وكذلك الإجراءات الاستباقية التي نفذتها البلدية، مشيرةً إلى وضع 45 لوحة تحذيرية، بعدة لغات، تبيّن خطورة الذبح العشوائي خارج المواقع المرخصة، ودون الكشف البيطري.

خيمة مكيفة

وفيما يخص المسلخ، لفتت البلدية إلى تهيئة خيمة مكيفة خاصة بالانتظار، تتسع لأكثر من 100 شخص، إضافةً إلى تواجد عدد من مراقبي الأمن، وأفراد الشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والذين كان لهم الدور الكبير في منع التزاحم والتكدس، إضافة إلى وجود أكثر من 100 عامل نظافة حول المسلخ والسوق، ووضع حاويات خاصة بالحيوانات النافقة، وتنفيذ فرق الوقاية الصحية لأعمال رش المبيدات ومكافحة الحشرات.