شكرا لقرائتكم خبر عن 286 أضحية للأسر النازحة بالبريقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 286 أضحية للأسر النازحة في مخيم الشعب بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 4004 أفراد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة، ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.