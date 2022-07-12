شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 838 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022 م من انتزاع 838 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و349 لغمًا مضادًا للدبابات، و483 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكَّن فريق «مسام» من نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة، وفي محافظة مأرب جرى نزع 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية حريب، و300 لغم مضاد للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب، كما جرى في محافظة شبوة نزع 3 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرة غير متفجرة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

فيما نجح فريق «مسام» في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و26 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخا.