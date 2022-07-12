شكرا لقرائتكم خبر عن الداود يعايد المنومين بمستشفى قوى الأمن بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقام اللواء الداود أثناء زيارته المرضى المنومين، التي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى.