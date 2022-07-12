شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة ترديد تكبيرات عيد الأضحى بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة منطقة حائل مبادرة ترديد تكبيرات عيد الأضحى المبارك في الطرق والميادين والمتنزهات العامة والحدائق والتقاطعات المحورية في مدينة حائل، وذلك من خلال هوية عيد الأضحى لهذا العام التي أطلقتها الأمانة تحت شعار (أضحى مبارك) والتي تتماشى مع هوية حج هذا العام (بسلام آمنين).

وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة م. سعود بن فهد آل علي أن الأمانة تعمل بخطط متماشية مع المناسبات الدينية والوطنية في هذا الوطن الغالي، ومن ذلك تركيب مكبرات صوتية موزعة في التقاطعات والميادين العامة والمهمة بمواقع يتم بها مراعاة وصول هذه التكبيرات لأكبر قدر من سكان وزوار مدينة حائل، وذلك لنشر مشاعر البهجة لهذا العيد، والتي تتماشى مع المشاعر الإيمانية في موسم حج هذا العام.

كما قامت الأمانة ممثلة بإدارة تشغيل الحدائق بتزيين الطرقات بـ200 مجسّم جمالي للاحتفاء بالعيد وزراعة 185 ألف زهرة موسمية صيفية بالميادين والطرق العامة والجزر الوسطية، وكذلك تم تركيب 175 إضاءة لأشجار النخيل، وكشافات ملونة بإضاءات متغيّرة وتفاعلية للجسور والجبال، حتى تكون جميع الميادين مجهزة بجميع الترتيبات لتفعيل مثل هذه المبادرات.