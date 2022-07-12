شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل رئيس الجمعية العلمية السعودية ونظيره الشيشاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقر إقامته بمنى، صاحب السمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد، رئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق، الذي قدِم للسلام على سماحته. من ناحية أخرى، استقبل مفتي عام المملكة، في مقر إقامته بمنى، المفتي العام لجمهورية الشيشان صالح بن ميتا مجييف، الذي قدِم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء د. سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء د. عبدالسلام السليمان.