شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويتلقى تهنئة رئيس جمهورية تركيا بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وتبادل ولي العهد التهنئة مع فخامة رئيس جمهورية تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وأعرب رئيس جمهورية تركيا عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيدا بحسن التنظيم، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.