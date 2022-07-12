شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: «إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة بالمملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه».

وأشاد باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلا الباري - جل وعلا - أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.