شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع رئيس دولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك. وتبادل ولي العهد التهنئة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله -عز وجل- أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.