شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الهفوف يعايدون مجالس أسر المبرز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عايد أهالي مدينة الهفوف، أمس، مجالس مدينة المبرز، التي استقبلتهم بالترحاب، وكرم الضيافة، مقدِّمين لهم التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي يلتقي فيه الأهالي، ويتبادلون الزيارات خلال العيدين.

ودرجت هذه العادة المتأصلة بزيارة أهالي مدينة المبرز، مجالس أسر مدينة الهفوف ثالث أيام عيد الفطر السعيد، بينما يزور أهالي مدينة الهفوف، مجالس أسر أهالي مدينة المبرز، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ووسط أجواء من السعادة الكبيرة أكد الجميع أن تبادل الزيارات بين الأهالي في الهفوف والمبرز من العادات التي لا تزال موجودة ومستمرة، والتي تعتبر من أهم السمات الاجتماعية العريقة لمحافظة الأحساء وأهاليها، والدور الكبير الذي تملكه تلك المجالس.