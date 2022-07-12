شكرا لقرائتكم خبر عن ورود لمعايدة المرضى المنومين بمستشفيات الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عايد تجمّع الأحساء الصحي، المرضى المنومين، والعاملين المناوبين في مستشفى مدينة العيون، إضافةً إلى المنومين والعاملين المناوبين في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، بحضور الإدارة التنفيذية في المستشفيين، مع تقديم التهاني لهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كان التجمع، ممثلًا بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، قد أقام ركنًا توعويًّا في مطار الأحساء لمدة يومين بهدف تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج، والتي تعينهم «بإذن الله» على أداء مناسك الحج بسهولة ويُسر مع التأكيد على أهمية أخذ الوصفات الدوائية في الأوقات المحددة.