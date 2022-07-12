شكرا لقرائتكم خبر عن «العرضة السعودية» بالخبر.. فعاليات مبهجة تنقل موروث الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات العرضة السعودية، التي اختتمت أمس، في الخبر، تفاعلًا كبيرًا من العائلات، وإقبالًا من الأطفال؛ لمشاهدة هذا الموروث الثقافي، وذلك ضمن برامج البلدية في عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الفعالية متنوعة، وشملت العرضة بجميع أنواعها، وحسب موروث كل منطقة في المملكة؛ ما دفع الجميع للتفاعل معها، وأكد عدد من المواطنين أن مثل هذه الفعاليات تُدخل الفرح والسرور على العائلات والأطفال.

وقال المواطن «صالح العامري»: إنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن فعاليات العرضة شهدت تفاعلًا كبيرًا، خاصةً أن مثل هذه الفعاليات تلامس الجميع، وتحكي عن مورث شعبي تتناقله الأجيال، جيلًا وراء جيل، مؤكدًا أن وجود العرضة السعودية بجميع أنواعها، بمثابة فخر للجميع.

وأكد المواطن «علي العسيري» أن فعاليات العرضة السعودية تعطي نبذة للأطفال عن الموروث الشعبي الأصيل، وتذكّر كبار السن بأيام جميلة لهم، حين كانت مثل هذه الفعاليات بالنسبة لهم عيدًا وفرحة أخرى.

وبيَّن أن هذه الاحتفالات تُحيي الفرح في العيد لدى الجميع، مطالبًا بأن تكون هناك احتفالات شتى تناسب جميع الفئات العمرية، الصغار والكبار، خاصةً أن هذه الفعاليات تشهد تفاعلًا كبيرًا وفرحة من الجميع.

كما طالب بأن تكون هناك فعاليات أكثر، ولكن في أماكن مكيفة؛ نظرًا لحرارة الجو، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تضيف فرحة للعيد، وتكون بمثابة المتنفس للأطفال والعائلات بعد فترة الدراسة والامتحانات.