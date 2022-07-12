شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «اعرف أرقامك» في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، مبادرة «اعرف أرقامك»، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وذلك في مقر بنك الدم وكورنيش الخبر، لتوعية كافة أفراد المجتمع.

وتستهدف المبادرة التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، وتشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، ويمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق «صحتي» بكل يسر وسهولة، إذ يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

من ناحيته، عايد نائب المدير التنفيذي للإدارة الطبية بـ «تخصصي الدمام» د. موسى الحربي، المرضى المنومين بالمستشفى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور عدد من القيادات الطبية والإدارية.