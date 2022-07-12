شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، وقال سموه: «يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي تحقق -ولله الحمد- بفضل توجيهات مقامكم الكريم ومتابعتكم المباشرة لكل ما يقدم لضيوف الرحمن، والحرص على راحتهم وتأديتهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف».

أجهزة الدولة

وأضاف: إن ما تقدمه أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانيات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة.

القيادة الرشيدة

كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج، وسأل أمير المنطقة الشرقية المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يثيبهم على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات جليلة، وأن يحفظهم لخدمة هذه البلاد الطاهرة ويديم على الوطن أمنه وأمانه.