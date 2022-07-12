شكرا لقرائتكم خبر عن «العلياني»: إصابتي بالحد الجنوبي وسام شرف وعزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن أحد أبطال الحد الجنوبي، الجندي صالح العلياني، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله- بأبنائها والدعم الكبير الذي يتلقونه، من القيادة الرشيدة قبل وبعد إصابتهم، في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي، منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والاستقبال والحفاوة خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج.

وقال «العلياني»، الذي يحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة: أصبت في ميدان الشرف والعزة والكرامة خلال أداء واجبي في حماية هذه البلاد المباركة بالحد الجنوبي، وهذه الإصابة وسام أعتز به وأتشرَّف وأفتخر بها في أي مكان أذهب إليه، وحينما يسألني أحد أقول له أنا جندي من جنود الوطن، ودافعت عن وطني، ووقفت بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء.