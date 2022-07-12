شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الشرقية: خدمات ضيوف الرحمن بالمشاعر فاقت التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من حجاج المنطقة الشرقية سعادتهم بنجاح خطة حج هذا العام بكل المقاييس، والتي سخرت كل الوسائل لخدمة ضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم، مشيرين إلى أن الموسم الجاري، شهد تسابقا، من كل الجهات الحكومية الخاصة، لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير على الحاج، وأوضحوا لـ(اليوم) أن الموسم الجاري شهد طفرة تقنية، وخدمات نوعية غير مسبوقة، ساهمت في تأدية النسك بيسر وسهولة، دون رصد أي مشكلات، بشكل فاق توقعاتهم.

تطور ملحوظ

وقال الحاج مصطفى السرور من محافظة الأحساء إن الموسم الجاري شهد تطورًا ملحوظًا، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شمل جميع الخدمات، التي يحتاجها ضيوف الرحمن، والجهود المبذولة من الجهات الحكومية والخاصة، كافة، أسهمت في مرور أيام الحج، وفق أعلى درجات السلامة والأمان.

وأضاف إنه جرى تهيئة جميع الإمكانات المناسبة، لتأدية هذا الركن العظيم، دون أي مشكلات واجهت الحجيج، مقدمًا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح أعمال الحج، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، كما قدّم التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولكافة الشعب السعودي.

إمكانات هائلة

وقال الحاج حسين القريشي من محافظة الأحساء إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيَّده الله، سخّرت جميع الإمكانات المادية والمعنوية لراحة الحجيج، مشيرًا إلى أن المشاريع العملاقة في المشاعر المقدسة ساهمت في أداء فريضة الحج بكل سهولة.

وأكد أن رحلة حجاج الشرقية كانت موفقة ولم يحدث ما يعكر صفو أداء مناسك الحج.

وعبّر الحاج علي السالم عن فرحته بوصوله إلى مشعر منى، بعد يوم وليلة قضاها في مشعر عرفات، والمبيت بمشعر منى، مؤكدًا أن جميع الحجاج يشعرون وكأنهم في ديارهم، ولا ينقصهم شيء، وذلك لما توفره الدولة من خدمات فاقت التوقعات.

وقال الحاج علي البوبشيت من محافظة الأحساء إن حج العام الجاري شهد توفير خدمات نوعية وغير مسبوقة، بما أدى لتأدية المناسك كل يُسر -ولله الحمد-، بفضل الله، ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما وفرته من مشاريع عملاقة، بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أسهمت في إضفاء أجواء روحانية كبيرة على ضيوف الرحمن.

صور رائعة

وثمّن الحاج يوسف الشيخ، من الدمام، الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، والتنظيم الهائل، خاصة ما يتعلق بالتنقل بين المشاعر بكل يُسر وسهولة، إضافة الى التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت العتيق، والتوسع في استخدام «التقنية»، التي سهّلت على الحجاج أداء مناسكهم.

وأشاد الحاج حبيب العبدالله، من محافظة الأحساء، بالجهود التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، خلال موسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الصورة الرائعة، لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة جهد عظيم، في خدمة ضيوف الرحمن الوافدين من كل بقاع الأرض، داعيًا الله تعالى، أن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.

وأكد الحاج عبدالعزيز الموسى من محافظة الأحساء، أن الحج هذا العام، ولله الحمد، ميسّر، نتيجة التنظيم المبهر، وسهولة التنقل بين المشاعر، مقدمًا شكره لجميع العاملين في المشاعر المقدسة، على كل ما قدموا من تسهيلات وخدمات جليلة.

تنقلات الحجيج

وقال المرشد بحملات حج المنطقة الشرقية مسلم القضيب، إنه جرى توفير جميع الخدمات التي تضمن راحة الحجيج، منذ انطلاق الحملة من الشرقية، كما تم توفير كافة احتياجات الحجاج في المخيمات في مشعري منى وعرفات.

وأضاف إن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، من اهتمام كبير بالحرمين الشريفين، انعكس بشكل إيجابي على تنقلات وراحة الحجاج في جميع المشاعر المقدسة، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه، وهنأ الجميع بعيد الأضحى المبارك.