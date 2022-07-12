شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة 2729 بلاغًا بمكة والمشاعر في 11 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الإدارة العامة للبلاغات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الفترة من 1 إلى 11 من ذي الحجة 1443هــ، 2.729 بلاغًا عبر خط 940 بواقع 2156 في مكة المكرمة و573 في المشاعر المقدسة.

كما تلقت 35680 إشارة من خلال النداءات اللا سلكية، فضلًا عن متابعة بلاغات 1365 عميلًا. وتركزت معظم بلاغات العملاء على ملاحظات تتعلق بخدمات النظافة وصيانة الطرق والإنارة والإبلاغ عن باعة جائلين بدون تصاريح.

وأوضحت الإدارة العامة لتجربة العميل أنها تلقت يوم 10 من ذي الحجة، 172 بلاغًا عبر خط 940 بواقع 143 في مكة المكرمة و39 في المشاعر المقدسة، بجانب 2349 إشارة من خلال النداءات اللا سلكية، وتمكنت من متابعة بلاغات 85 عميلًا.