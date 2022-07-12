شكرا لقرائتكم خبر عن دقة تنبؤات الأرصاد فاقت 95 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد نجاح خطته التشغيلية في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، إذ تخطت نسبة نجاح توقعاته المعنية بالرصد والتنبؤات 95%.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن غلام، أن أعمال المركز شملت 1152 نشرة جوية ساعية، و60 مادة توعوية وتثقيفية مترجمة بـ 4 لغات، و138 مادة إعلامية ونشرة طقس يومية، و96 توقعا خاصا بالملاحة الجوية، و13 تقرير طقس خاصًّا، و9 تنبيهات وتحذيرات جوية على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وبين أن المركز نفذ دوره وفق منظومة متكاملة من الخدمات، التي انطلقت في العشرين من ذي القعدة الماضي، وعمل على تقديم كل ما من شأنه تحقيق أهدافه في دقة المعلومات الأرصادية، كما أسهم في الشراكة المعلوماتية اليومية بـ 4 لغات مع الجهات المستفيدة الإعلامية منها والخدمية.

وقال: تحقق للمركز هذا النجاح من خلال منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والتقنية ذات العلاقة بإصدار النشرات الساعية والتنبيهات المتعلقة بالحالات الجوية على المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الطقس المتمثلة في النموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.

وضمن برنامج المركز لرفع الجاهزية، أوضح د. غلام أنه تم تسيير رادار متنقل لزيادة دقة المعلومات ومراقبة سماء المشاعر المقدسة على مدار الساعة، كما جرى تسيير «المعرض المتنقل»، والذي جاب المشاعر المقدسة وساهم في توعية الحجاج.