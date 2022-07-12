وصايا للحجاج عند استخدام قطار المشاعر

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• اتبع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار• لا تتردد في سؤال مسؤولي القطار عن كيفية الوصول إلى وجهتك
• تتوفر مصاعد كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
• لا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة
• التزم بالأوقات المحددة لك في استخدام القطار
• حافط على أسورة ركوب القطار
القطار يسهم في:
تخفيف الازدحام الفوري
سهولة التنقل بين المشاعر
خفض الانبعاثات الكربونية
أرقام من قطار المشاعر
3000 راكب في الرحلة الواحدة
10دقائق المسافة من منى لعرفات
18كلم طول المسار الواحد
72ألف راكب في الساعة الطاقة الاستيعابية
80كلم في الساعة سرعة القطار
280 مترا طول القطار
9محطات إجمالية
3محطات في عرفات
3محطات في منى
3محطات في مزدلفة
16 قطارا للمشروع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.