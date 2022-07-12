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وصايا للحجاج عند استخدام قطار المشاعر

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- بواسطة أيمن الوشواش - • اسأل عن أرقام المحطات التي ستستخدمها للوصول إلى وجهتك والعودة منها

• اتبع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار

• لا تتردد في سؤال مسؤولي القطار عن كيفية الوصول إلى وجهتك

• تتوفر مصاعد كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

• لا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة

• التزم بالأوقات المحددة لك في استخدام القطار

• حافط على أسورة ركوب القطار

القطار يسهم في:

تخفيف الازدحام الفوري

سهولة التنقل بين المشاعر

خفض الانبعاثات الكربونية

أرقام من قطار المشاعر

3000 راكب في الرحلة الواحدة

10دقائق المسافة من منى لعرفات

18كلم طول المسار الواحد

72ألف راكب في الساعة الطاقة الاستيعابية

80كلم في الساعة سرعة القطار

280 مترا طول القطار

9محطات إجمالية

3محطات في عرفات

3محطات في منى

3محطات في مزدلفة

16 قطارا للمشروع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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