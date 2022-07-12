وصايا للحجاج عند استخدام قطار المشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - • اسأل عن أرقام المحطات التي ستستخدمها للوصول إلى وجهتك والعودة منها • اتبع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار • لا تتردد في سؤال مسؤولي القطار عن كيفية الوصول إلى وجهتك • لا تتردد في سؤال مسؤولي القطار عن كيفية الوصول إلى وجهتك • تتوفر مصاعد كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة • لا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة • التزم بالأوقات المحددة لك في استخدام القطار • حافط على أسورة ركوب القطار القطار يسهم في: تخفيف الازدحام الفوري سهولة التنقل بين المشاعر خفض الانبعاثات الكربونية أرقام من قطار المشاعر 3000 راكب في الرحلة الواحدة 10دقائق المسافة من منى لعرفات 18كلم طول المسار الواحد 72ألف راكب في الساعة الطاقة الاستيعابية 80كلم في الساعة سرعة القطار 280 مترا طول القطار 9محطات إجمالية 3محطات في عرفات 3محطات في منى 3محطات في مزدلفة 16 قطارا للمشروع

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