شكرا لقرائتكم خبر منظمة متكاملة لتسهيل رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط منظومة متكاملة، رمى حجاج بيت الله الحرام أمس، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، اتباعا لقول الحق تبارك وتعالى «واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون».

واتسمت حركة الحجاج نحو الجمرات بالسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في منى، أو توجههم إلى مكة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.