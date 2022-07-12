رئيس علماء باكستان: التنظيم العالي وراء نجاح الحج

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وقال «إن الخدمات التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين لا مثيل لها، وخلال موسم حج هذا العام شاهدنا بكل فخر واعتزاز جموع الحجاج على أرض الواقع وهم يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء إيمانية يتابعها المسلمين من جميع دول العالم عبر النقل المباشر في مختلف القنوات الفضائية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام التي تنقل ما تقدمه الجهات المعنية من خدمات كبيرة وجهود متواصلة لتنظيم أعمال الحج والمحافظة على أمن واستقرار الحجاج».وعبر أشرفي عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة التي وفرت لضيوف الرحمن جميع احتياجاتهم ويسرت لهم أمورهم أثناء تنقلاتهم وسكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطريقة منظمة ومدروسة، مشيدا بجهود جميع العاملين في الموسم على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام من خدمات متواصلة بكل صدق وإخلاص وتفان ليتمكنوا من أداء المناسك بهدوء وسكينة وأمن وأمان.
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