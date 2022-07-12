أين يذهب حصى الجمرات بعد الرمي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتبادر إلى الأذهان سؤال: أين يذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميه أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى؟

وكثيرون يتساءلون عن ذلك، خاصة مع تعدد أدوار منشأة الجمرات، حيث يتساقط الحصى على الشواخص الثلاثة الممتدة إلى أربعة طوابق في عمق يصل إلى 15 م.





ما إن ينتهي الحجاج من مناسك رمي الجمرات حتى تبدأ عملية وآلية التعامل مع الحصى في أول أيام الرمي وثاني الأيام وثالثها



الحصى يتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل ويستقر في قبو المنشأة



يجتمع الحصى داخل عمق في الشواخص الثلاثة يصل إلى 15 م



تقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية، بتجميع الحصى الملقى بواسطة الحجاج



تتم غربلته ورشه بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة، قبل نقله إلى المركبات وتخزينه



يتم التعامل معه بعد انقضاء الموسم



أطنان الحصى تقدر كميتها في مواسم الحج حسب أعداد حجاج بيت الله الحرام.



وفي هذه الرحلة وبأدق تفاصيلها وجهودها يجيب المهندس أحمد الصبحي أحد منسوبي شركة كدانة عن السؤال: