الجلاجل: الحج خال من أي مؤثرات على الصحة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال في بيان تلاه أمس من مقر مستشفى منى الطوارئ «بفضل من الله، ونتيجة للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر».

وأضاف «انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته عملت في المنظومة الصحية 230 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر».

وأوضح وزير الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، و187 قسطرة قلبية، إضافة إلى 447 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.

وأشار معاليه إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.

وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، أكد وزير الصحة أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.

أرقام الصحة في الحج

130 ألف حاج تلقوا العلاج

10 عمليات قلب مفتوح

187 قسطرة قلبية

447 جلسة غسيل كلوي

2000 تلقوا خدمات افتراضية

25 ألف ممارس صحي