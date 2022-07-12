شكرا لقرائتكم خبر توافق سعودي - مصري لمواجهة مستغلي الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن القيادة بصماتها كبيرة من خلال الخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر والمناسك، منذ دخول الحاج إلى المطارات وأخذ التأشيرات وحتى الانتهاء من المناسك وهو يتمتع بكل سبل الراحة والصحة والأمن، منوها بما قدمته المملكة بهذه القدرة الكبيرة على استيعاب الحجاج وتهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك وهو في أحسن حال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بمفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، مساء أمس الأول، بمقر الوزارة في مشعر منى.

وأكد أن الوزارة تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة لعلماء مصر، وما يكنه أيضا العلماء المصريون من احترام لعلماء المملكة، منوها بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر والعمل وفقا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية.

وبين أن التطور التكنولوجي الذي شهدته جميع مناسك ومشاعر الحج هذا العام، لمواكبة جميع الأسباب التي تعين على تقديم الخدمة الأفضل للقادمين لهذه الأراضي المقدسة، مؤكدا أن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة التي لم يسبق لها مثيل للوصول إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها المملكة.

وأضاف أن القيادة تأخذ بكل جديد وتطور وتسعى لخدمة الإنسانية والمسلمين من خلال العناية الكبيرة التي توليها لأطهر بقعة على الأرض مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تعمل ليل نهار لخدمة المملكة والمسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال كبيرة بالمشاعر المقدسة.

جهود الوزارة في الحج

