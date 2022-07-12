شكرا لقرائتكم خبر مفتي مصر: المملكة سخرت التكنولوجيا لراحة الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وما خطته من خطوات كبيرة من خلال مراعاة وتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وما توفره من خدمات تكنولوجية متقدمة بدءا من التأشيرات إلى دخول المطارات والأماكن التي يتنقل بينها الحجاج، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التكنولوجيا وتسخيرها لراحة الحجاج.

جاء ذلك خلال تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في أول أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى.

وأشار الدكتور علام إلى أن هناك مليون حاج هذا العام، وهو رقم كبير بعد نهاية جائحة كورونا ، التي اجتازتها المملكة ونجحت فيها نجاحا باهرا.

واختتم تصريحاته بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد على جهودهما الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله والمشاعر المقدسة.