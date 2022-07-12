مفتي مصر: المملكة سخرت التكنولوجيا لراحة الحجيج

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جاء ذلك خلال تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في أول أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى.وأشار الدكتور علام إلى أن هناك مليون حاج هذا العام، وهو رقم كبير بعد نهاية جائحة كورونا، التي اجتازتها المملكة ونجحت فيها نجاحا باهرا.
واختتم تصريحاته بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد على جهودهما الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله والمشاعر المقدسة.
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