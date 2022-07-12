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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مائدة الحج تجتمع الأمة الإسلامية، وعلى الرغم من الروحانية التي يعيشها الحاج خلال أداء المناسك، إلا أنه في الوقت نفسه يهمه ما يقدم له من خدمات متميزة وفي مقدمتها الوجبات التي يتناولها في بلده.

ومن الكبسة السعودية، إلى الكشري المصري، والباجة العراقية، والكسكسي في دول المغرب، تبقى مسؤولية مطابخ حملات الحج كبيرة في مواجهة تعدد الجنسيات.

والسؤال: ماذا يأكل ضيوف الرحمن؟ هذا ما تجيب عنه «مكة» من خلال رحلة في مطابخ العالم الإسلامي، ولكن من داخل المشاعر المقدسة.

المكان المشاعر المقدسة مكة المكرمة

الحضور المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها

الزمن 8-13 /12 /1443هٰـ

باكستان

أشهر الأطعمة: القورما - الهاندي - ألو كيما

الهند

أشهر الأطعمة: البرياني- الدال - الروغان جوش

بنجلاديش

أشهر الأطعمة: الدال - الفورنا والبهاجي - النان

إندونيسيا

أشهر الأطعمة: الباسكو - ناسي جورينج - الساتي

نيجيريا

أشهر الأطعمة: زر الجولوف - شوربة إيغوسي - سويا

ماليزيا

أشهر الأطعمة: بوبياه - روجاك بواه - روتي باكار

أمريكا

أشهر الأطعمة: صلصة الفطر- شوربة الفاصوليا المكسيكية - بان كيك

أذربيجان

أشهر الأطعمة: بيلاو - دولما - كباب - كفتة بوزباش

أوزبكستان

أشهر الأطعمة: البيلاف - السامسا - الكورداك

مالي

أشهر الأطعمة: اللحم المقدد- رؤوس الدجاج بالكركم - طاجين الخضراوات الأفريقي

السنغال

أشهر الأطعمة: دجاج ياسي - كالدو - باسي سالتي

تشاد

أشهر الأطعمة: المديدة - المليل - الفوفو

النيجر

أشهر الأطعمة: العصيدة - كبطة - أسياخ اللحم المشوية

تركيا

أشهر الأطعمة: إسكندر كباب - الدونير - البوريك

إيران

أشهر الأطعمة: الكباب- قيمة - قورمة سبزي

كندا

أشهر الأطعمة: شوربة البازلاء - أصابع الثوم - بيروجي

فرنسا

أشهر الأطعمة: حساء البصل - دجاج كوك أوفين- سلطة السبانخ بالتفاح

أستراليا

أشهر الأطعمة: دجاج البارميجانا - سمك القاروص - حساء اليقطين

هولندا

أشهر الأطعمة: حساء البازلاء - سلطة البطاطس- الكرات المقلية

إثيوبيا

أشهر الأطعمة: ماتوا - شيرو - جينفو

الصومال

أشهر الأطعمة: العنجيلو - العامبولو - باستو باللحم الإيدام

جزر القمر

أشهر الأطعمة: لي مي تسولا- لانجوست آلا فانيل - بيلو

جيبوتي

أشهر الأطعمة: السمبوسة - الحساء الجيبوتي - فطائر الموز

البحرين

أشهر الأطعمة: مجبوس الدجاج - الهريس - البلاليط

العراق

أشهر الأطعمة: كص عراقي - فلافل - كباب- باجة

موريتانيا

أشهر الأطعمة: الكسكسي - مارو الحوت - الأرز باللحم

عمان

أشهر الأطعمة: الخبيصة - العرسية - الشواء العماني

قطر

أشهر الأطعمة: مكبوس - مضروبة - محشي كوسة

ليبيا

أشهر الأطعمة: البازين - الكسكسي - الرشدة

الإمارات

أشهر الأطعمة: الهريس - الجباب - الخمير

لبنان

أشهر الأطعمة: فتوش - كبة شامية - حمص بيروتي

الجزائر

أشهر الأطعمة: الكسكس - المقلوبة - المحاجب

تونس

أشهر الأطعمة: الكسكسي - العجة - اللبلابي

المغرب

أشهر الأطعمة: الكسكس- طاجين اللحم - الحريرة

فلسطين

أشهر الأطعمة: المسخن - المجدرة - المنسف

الكويت

أشهر الأطعمة: أموش - المعدس - ميدم

سوريا

أشهر الأطعمة: فتة الحمص - الشاكرية - المقلوبة

الأردن

أشهر الأطعمة: المنسف - الكبسة - المقلوبة

السودان

أشهر الأطعمة: المفروكة- ملاح نعيمية - ملاح الروب الأبيض

اليمن

أشهر الأطعمة: المدفون - المندي - العصيدة - معصوب

مصر

أشهر الأطعمة: الملوخية - الكشري- الطعمية

السعودية

أشهر الأطعمة: الكبسة - المندي - المضغوط - الجريش - الفريك