المدينة المنورة تفتح ذراعيها لضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت منطقة المدينة المنورة أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين بدأ توافدهم إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج. وتكثف الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، مشيدة بما بذله منسوبوها من جهود كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في موسم ما قبل الحج. خطة الأمانة: تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة والتعقيم تكثيف أعمال الإصحاح البيئي إحكام الرقابة على المنشآت التجارية متابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور الإيواء سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم والمستودعات مراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة

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