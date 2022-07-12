منظومة الإعلام تواكب موسم الحج بتقنيات متطورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واكبت منظومة وزارة الإعلام موسم حج هذا العام بمختلف قطاعاتها لنقل شعائر الحج عبر مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة؛ فضلا عن تسهيل مهام ممثلي الأجهزة الإعلامية العربية والإسلامية والعالمية لنقل تغطية موسم الحج.

وتم توظيف التقنيات المطورة في مجال الاتصال والإعلام من أجهزة حاسوبية وكاميرات تصوير الأحدث من نوعها في هذا المجال؛ لتقديم المادة الإعلامية في قالب من المهنية والتنوع ما بين الخبر والتقرير والمقابلات المصورة واللقطات الحية التي تتعايش مع روحانيات الحج كشعيرة دينية كبرى.

وخصصت وكالة الأنباء السعودية لدعم أعمالها ومهامها الإعلامية مكاتب في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة؛ والعوالي بهدف توزيع مهام العمل الإخباري مع حركة الحجيج وتنقلاتهم بين المشاعر طيلة موسم الحج ويدعم خطتها الإعلامية كوادر من محررين ومصورين وإعلام جديد؛ لإنتاج محتوى إعلامي يبث باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والروسية، والصينية.

50 مراسلا للإذاعة والتلفزيون

عملت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجميع طاقاتها البشرية والتقنية على تنفيذ خطتها التشغيلية، التي تشمل جوانب متعددة للنقل التلفزيوني والإذاعي، فيما يتعلق بمناسك الحج وحركة الحجاج في المشاعر المقدسة؛ مقدمة خلال هذا العام العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، عبر شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادها الـ 50 مراسلا، وتوزيع أكثر من 10 عربات للنقل في أنحاء المشاعر المقدسة، من أجل البث المباشر المستمر لوصول الحجاج عبر 150 كاميرا محمولة وثابتة.

313 تصريحا إعلاميا

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 313 تصريحا إعلاميا؛ معززة خطتها التشغيلية؛ بمركز تحكم ومتابعة بالمشاعر المقدسة يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوسائل الإعلام والإشراف على التغطيات والتقارير المباشرة والمصورة؛ وإطلاق خدماتها عبر منصة الخدمات الإعلامية «إعلام» التي تضمنت خدمة جديدة فورية كإصدار التصاريح الإعلامية للوفود الدولية؛ إضافة لبقية الخدمات الالكترونية.

وقدمت الهيئة دعمها لوسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية والدولية، والمؤسسات الصحفية، ومكاتب تمثيل وكالات الأنباء الدولية، ومؤسسات البث والإنتاج الإعلامي.

مركز التواصل

عمل مركز التواصل الحكومي ، على إدارة أعمال منظومة وزارة الإعلام في الحج، من خلال عقد الاجتماعات، وتنظيم الأفكار الإعلامية، وتطويرها وتجويدها بالشراكة مع منظومة الإعلام والجهات الحكومية وكليات وأقسام الإعلام بالجامعات، والقطاع غير الربحي، والخاص، حيث عقد 30 اجتماعا للجنة الحج، وتطوير 60 عرضا تقديميا،وإعداد 50 تقرير رصد إعلامي، و 15 تقريرا إعلاميا؛ مع إطلاق غرفة العمليات الإعلامية بمكة، ومنصة المركز الإعلامي الافتراضي «VPO» لدعم الإعلام المحلي والدولي والجهات الحكومية.

وضمت المنصة 784 إعلاميا دوليا، و 145 إعلاميا محليا، وإعداد 612 مادة مرفوعة في المنصة، و 75,000 تحميل ومشاهدة للمنصة.

وكالات الأنباء

مكنت وكالة العلاقات الإعلامية الدولية بوزارة الإعلام؛ 175 إعلاميا يمثلون وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات العربية والإسلامية والدولية من مواكبة تغطية موسم الحج ومراحل تنقل الحجيج، وتم تكليف مرافقين إعلاميين لتسهيل أداء الوسائل الإعلامية المستضافة لمهامها وإنفاذ خططها الإعلامية، والتنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات المشتركة حيال توفير السكن والإعاشة للإعلاميين في مقار الوزارة بالمشاعر المقدسة.