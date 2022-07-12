إرشاد 1635 حاجا من مختلف الجنسيات

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وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد وأيام التشريق نحو 1100 كشاف وجوال وقائد يعملون في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني والإرشاد عن بعد من خلال التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة السعودية (أول أيام التشريق) 1635 حاجا من مختلف الجنسيات، منهم 427 حاجا أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و1208 حجاج تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 240 طلعة.وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد وأيام التشريق نحو 1100 كشاف وجوال وقائد يعملون في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني والإرشاد عن بعد من خلال التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.

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