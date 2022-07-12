شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تباشر 2729 بلاغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة 2729 بلاغا في الحج، تركزت معظمها على ملاحظات تتعلق بخدمات النظافة وصيانة الطرق والإنارة والإبلاغ عن باعة جائلين بدون تصاريح.

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة خلال موسم الحج، من أجل تحسين الخدمات البلدية وإزالة أي معوقات على وجه السرعة.

وتستقبل الإدارة العامة البلاغات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الخط رقم 940 الخاص بنظام البلاغات والشكاوى، بجانب إشارات النداءات اللاسلكية، حيث تقوم بالتفاعل الفوري مع البلاغات.

وقد تلقت الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 ذي الحجة 2,729 بلاغا عبر خط 940 بواقع 2156 في مكة المكرمة و573 في المشاعر المقدسة، بجانب 35,680 إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، فضلا عن متابعة بلاغات 1365 عميلا.

البلاغات

2156 في مكة المكرمة

573 في المشاعر المقدسة

35.680 إشارة لاسلكية