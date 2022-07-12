برشلونة يقترب من حسم صفقة رافينيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الإيطالي فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي، أن إدارة نادي برشلونة اقتربت من حسم التعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد. وأكد الإيطالي خبير سوق الانتقالات أن آخر عرض شفاهي لـ برشلونة وصلت قيمته إلى 72 مليون يورو. ويرغب اللاعب في الرحيل إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقام بالعديد من وسائل الضغط على إدارة نادي خلال الأيام القليلة الماضية. ويعد رافينيا من أبرز الوجوه الصاعدة هجوميًا في الكرة الأوروبية بعدما ظهر بشكل جيد خلال الفترة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز. أخبار قد تهمك

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