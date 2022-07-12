النصر يعزز صفوفه بالحارس الكولومبي أوسبينا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن نادي النصر عن تعاقده مع حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، وذلك في صفقة انتقال حر. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر تغريدة كشف من خلالها عن توقيع أوسبينا عقدا مع النصر مدته عامين. وانتهى عقد الحارس البالغ من العمر “33 عاما” مع نابولي الإيطالي في نهاية الموسم، والذي خاض معه ثلاثة مواسم، ولعب قبلها مع أرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي إضافة إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي. أخبار قد تهمك

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