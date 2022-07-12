تحديد موعد الإعلان عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سُيعلن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل في الخامس من سبتمبر، حسبما أكد حزب المحافظين الحاكم “الإثنين”.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 البرلمانية النافذة للصحافيين “علينا أن نضمن إتاحة متسع من الوقت قبل إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر”.

وجاءت تصريحاته لدى الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخاب قيادة الحزب.

واوضح أن باب الترشيحات سيفتح “الثلاثاء” ويغلق في اليوم نفسه، على أن يباشر “الاربعاء” بدورة أولى للبدء بتصفية بعض المرشحين الأحد عشر قبل إجراء دورة ثانية الخميس.

وسيحتاج كل من المرشحين إلى تأييد ما لا يقل عن عشرين نائباً في مجلس العموم لقبول ترشحه.

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واعلن جونسون “الاثنين” أنه لن يدعم أيا من المرشحين الأحد عشر الذين يتنافسون لخلافته، وقال في أول ظهور علني له منذ استقالته الخميس الفائت “لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي”.

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيساً للوزراء في شكل تلقائي كون للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.