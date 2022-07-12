وزيرة الطاقة الإسبانية تطالب الشركات بتقليص واردات الغاز الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ذكرت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا في إيجاز صحفي اليوم الاثنين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه يجب على الشركات في إسبانيا تقليص واردات الغاز الروسي وتنويع جهات التوريد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ريبيرا أوضحت في الإيجاز الصحفي أنها أبلغت شركات الغاز بأنه يجب السعي لتقليص الغاز الروسي وتنويع العقود.

وأضافت ريبيرا أن تدفقات الغاز الروسي تماثل حتى الآن هذا العام نفس الفترة في عام 2021 وتتماشى مع الالتزامات التجارية السابقة.

يذكر أن روسيا أصبحت في المركز الثاني في توريد الغاز لإسبانيا في حزيران/يونيو الماضي ، بعد تراجع التدفقات من الجزائر.

كما علقت وكالة الفضاء الأميركية في بيان: “هذه من أعمق صور الكون على الإطلاق”.

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“لمحة مذهلة”

إلى ذلك تقدم الصورة، بحسب وكالة ناسا، “لمحة مذهلة”، عما ينتظره المجتمع العلمي وآلاف المتحمسين بفارغ الصبر: أول صورة ملونة عالية الدقة التقطها التلسكوب جيمس ويب، ومن المقرر نشرها في 12 يوليو.

يأتي هذا بعد أن كان رئيس الناسا بيل نيلسون قد كشف خلال مؤتمر صحافي نهاية الشهر الفائت في معهد علوم تلسكوب الفضاء، المركز التشغيلي لهذه الأداة البالغة الأهمية في مجال هندسة الفضاء، والبالغة تكلفتها 10 مليارات دولار، أن التلسكوب يستكشف مواقع “أبعد من أي نقطة كانت البشرية قادرة على النظر إليها من قبل”.

1,5 مليون كيلومتر

يذكر أن تلسكوب جيمس ويب أُطلق في ديسمبر وهو موجود الآن على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

ولـ”جيمس ويب” القدرة على النظر إلى نقاط في الكون، أبعد من أي تلسكوب سابق بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.

كما يُتوقع أن يتيح “جيمس ويب” خصوصاً مراقبة المجرات الأولى، التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم، والكواكب الخارجية.

وفي 12 يوليو، تنوي ناسا خصوصاً الإعلان عن التحليل الطيفي الأول لكوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب جيمس ويب. والتحليل الطيفي هو أداة لمعرفة التركيب الكيميائي والجزيئي للأجسام البعيدة. وفي حالة الكوكب، يمكن لذلك أن يساعد في تحديد غلافه الجوي أو رصد وجود الماء أو تحليل تربته