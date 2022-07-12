اخبار الخليج – وفاة الفنانة الشعبية هبة عبدالله «أم جوهر»

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت الى رحمة الله الفنانة الشعبية هبة عبدالله «أم جوهر» بعد معاناة مع المرض. وتعتبر الفنانة «أم جوهر» من اهم أعمدة الفن والطرب الشعبي في البحرين. ولقد تزيّنت بالفن الشعبي، وتبنّت الأغنية الفلكلورية، ومن أشهر أغانية هي أغنية «يا سمسمة».

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