وأشارت المصادر إلى أن رغبة ملائكة في اللعب لصفوف الاتحاد وختام مشواره مع العميد، لعبت دوراً محورياً في تسهيل المفاوضات قبل أن تتوقف جزئياً عند فروقات مالية بسيطة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الاتحادية تملك خيارات بديلة في مركز الحراسة، إلا أن ملائكة يعتبر الخيار الأبرز كحارس محلي، ومن المتوقع أن تتوصل أطراف التفاوض لتوافق على التفاصيل المالية في الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن الحارس مصطفى ملائكة لعب لعدد من الأندية طوال مشواره الاحترافي؛ من أبرزها الأنصار والاتحاد وهجر والفيصلي قبل أن يوقع أخيراً مع الفتح لمدة موسمين بعقد يتضمن بنوداً وشروطاً تتيح فسخ العقد مقابل مبلغ مادي.
مستجدات ملائكة:
وقّع عقداً احترافياً مع الفتح لموسمين
مدرب الاتحاد نونو أوصى بالتعاقد معه
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه بعد التوقيع لـ «النموذجي».. مصادر لـ «عكاظ»: ملائكة يقترب من العميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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