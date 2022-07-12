اخبار الرياضه السعوديه «أخضر السلة» يستهل النهائيات الآسيوية بمواجهة إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، أولى مبارياته في نهائيات البطولة الآسيوية 2022، أمام نظيره الإندونيسي مستضيف البطولة اليوم (الثلاثاء) عند الساعة ١:٣٠ بتوقيت المملكة.

ويسعى الأخضر إلى الفوز على نظيره الإندونيسي، وتعزيز حظوظه قبل مواجهة نظيره الأسترالي يوم 14 يوليو الجاري، ومن ثم ملاقاة المنتخب الأردني يوم 16 يوليو في المجموعة (A)، إذ الخليج 365 للأخضر الفوز على نظيره الإندونيسي ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم، وفوزه يعزز من حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني، حيث ستتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة، وتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتوجب على الثاني والثالث تحديد تأهلهما إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B)، والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة (A).

وكان أخضر السلة أنهى تحضيراته للبطولة الآسيوية من خلال المشاركة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وتأهله إلى المرحلة الثانية بجانب لبنان والأردن ومن ثم دخل بمعسكر في مدينة دبي الإماراتية.

وأعلن الجهاز الفني التشكلية النهائية التي سيخوض بها النهائيات التي ضمت 12 لاعبا هم: محمد المرواني، مرزوق المولد، أيوب الهوساوي، ناصر أبو جلاس، ثامر محمد، خالد عبدالجبار، محمد الصقر، مثنى المرواني، فهد السالك، مصعب قاضي، علي الشبيلي، أيمن بلال.

ويشرف على بعثة منتخبنا الوطني إدارياً يسار مختار والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يقوده فنياً محمد الكرداني ومساعداه كريكور كركوريان وعبدالعال علام، والمعد البدني أمير عيد، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ، والطبيب الدكتور محمد شعبين، وإعلامياً علي الإبراهيم.