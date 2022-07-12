شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري ينهي اتفاقه مع مدرب النصر السعودي السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم، اتفاقه مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي السابق.

روي فيتوريا مدير فني جديد لمنتخب مصر

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اتحاد الكرة المصري، أنهى اتفاقه مع روي فيتوريا، وسيتم الإعلان الرسمي، خلال ساعات.

‏وكتب عمر ربيع ياسين عبر تويتر: "روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر والاعلان الرسمي خلال ساعات".

منتخب مصر يقيل إيهاب جلال بسبب سوء النتائج

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وجه الشكر إلى المدير الفني الوطني إيهاب جلال، بعدما قاد منتخب مصر في 3 مباريات فقط.

إيهاب جلال تولى مهمة تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد رحيل كارلوس كيروش، الذي رحل بعد فشل التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.