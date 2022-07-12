شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. النصر يعلن تعاقده مع أوسبينا ويصدم أخطبوط الفراعنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي، بشكل رسمي عن تعاقده مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

النصر يتعاقد مع أوسبينا:

وكشف نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وأشار نادي النصر السعودي، إلى أنه تعاقد مع حارس مرمى منتخب كولومبيا، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى موسمين.

يشار إلى أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، كانت أتمت التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث حصل الحارس المصري على جزء من العقد.

وتراجعت إدارة نادي النصر السعودي، عن التعاقد مع محمد أبو جبل، حيث أنها تبحث في الوقت الحالي فسخ العقد.